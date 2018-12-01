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صور.. ضبط 2 طن دقيق مدعم داخل مخزن ببورسعيد قبل استخدامه علفا للماشية

السبت، 01 ديسمبر 2018 04:12 ص
صور.. ضبط 2 طن دقيق مدعم داخل مخزن ببورسعيد قبل استخدامه علفا للماشية جانب من المضبوطات
بورسعيد - محمد فرج
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت، من ضبط 2 طن دقيق مدعم داخل مخزن بمنطقة القابوطى القديم بحى الضواحى قبل استخدامه علفًا للماشية .

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وقال محمد النجدى، مدير عام الرقابة التموينية، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدقيق المضبوط  مدعم استخراج 82% والمخصص للمخابز  لإنتاج الخبز البلدى بالمخالفة للقانون 95 لسنة 45 والمعدل بالقانون 109 لسنة 80 .

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وأضاف، أنه تم تحرير المحضر اللازم رقم 734 طوارئ أمن دولة  ضواحى واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 
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ضبط 2 طن دقيق مدعم داخل مخزن ببورسعيد قبل استخدامه علف للماشية




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