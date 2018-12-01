صور.. ضبط 2 طن دقيق مدعم داخل مخزن ببورسعيد قبل استخدامه علفا للماشية

بورسعيد - محمد فرج

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت، من ضبط 2 طن دقيق مدعم داخل مخزن بمنطقة القابوطى القديم بحى الضواحى قبل استخدامه علفًا للماشية .

وقال محمد النجدى، مدير عام الرقابة التموينية، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدقيق المضبوط مدعم استخراج 82% والمخصص للمخابز لإنتاج الخبز البلدى بالمخالفة للقانون 95 لسنة 45 والمعدل بالقانون 109 لسنة 80 .

وأضاف، أنه تم تحرير المحضر اللازم رقم 734 طوارئ أمن دولة ضواحى واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .