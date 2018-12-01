صور.. شرطة بنى سويف تشارك فى حملة "100 مليون صحة"

بنى سويف أيمن لطفى

حرص ضباط وأفراد الشرطة ببنى سويف على المشاركة فى مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى من خلال خضوعهم لإجراءات الفحص داخل النقاط والمنافذ المنتشرة بدائرة المحافظة.

ورصد "اليوم السابع" خضوع أحد أفراد الشرطة للفحص داخل مستشفى بنى سويف للتأمين الصحى بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف العاصمة، من خلال سحب عينة دم لتحليلها وإظهار النتائج وكذلك قياس نسبة السكر وضغط الدم ودهون، وطول ووزن.

يذكر أن الدكتور عصام السباعى مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى تفقد اليوم برفقة الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى، منفذ المبادرة بمستشفى التامين لمتابعة سير العمل بانتظام وعدم تواجد أى معوقات، وتصادف وجود أحد أمناء الشرطة لإجراء فحوصات فيروس سى.