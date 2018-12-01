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صور.. رئيس مدينة بنى سويف يجرى كشف فيروس سى وإقبال من المواطنين

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:17 ص
صور.. رئيس مدينة بنى سويف يجرى كشف فيروس سى وإقبال من المواطنين رئيس مدينة بنى سويف يجرى فحص فيروس سى
بنى سويف :هانى فتحى
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أجرى اللواء دكتور محمد كمال بهلول رئيس مدينة بنى سويف، الكشف الطبى، ضمن مبادرة فيروس سى 100 مليون صحة بمستشفى حميات بنى سويف.

وتفقد رئيس المدينة مقرات مبادرة 100 مليون صحة داخل مستشفى الحميات، برفقة الدكتورة أسماء عبدالجواد مدير مستشفى حميات بنى سويف، وأثنى على الكوادر الطبية فى المستشفى.

وانطلقت صباح اليوم السبت، حملة 100 مليون صحة ببنى سويف، وأكد الدكتور عبدالناصر حميد وكيل وزراة الصحة ببنى سويف، أن المديرية رفعت حالة الطوارئ مع بدء أول أيام المبادرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن 194 نقطة تمركز منتشرة على مستوى القرى والمدن فتحت أبوابها فى التاسعة صباح اليوم بمشاركة 534 فريق طبى لاستقبال نحو مليون و763 الف و896 مواطن هم المستهدفين داخل محافظة بنى سويف.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة صبرى مدير إدارة الفيروسات الكبدية، أن نقاط التمركز تشمل 155 وحدة صحية وعشر مستشفيات عامة وأحادية ومركزية و3 فرق طبية متنقلة و 16 مركز شباب و 2 عيادة تأمين صحى و 2 إدارة تضامن اجتماعى و 2 مركز إعلام و3 وحدات محلية.

وتابعت الدكتورة هبة صبرى، أن مركز بنى سويف به 46 نقطة تمركز بمشاركة 123 فريق طبى ومركز الواسطى به 31 نقطة تمركز بمشاركة 83 فريق طبى وفى مركز ناصر 20 نقطة تمركز و64 فريق طبى ومركز اهناسيا به 25 نقطة تمركز و65 فريق طبى ومركز ببا  30 نقطة تمركز و76 فريق طبى ومركز الفشن 28 نقطة تمركز و 77 فريق طبى ومركز سمسطا  بها 14 نقطة تمركز  و46 فريق طبى.

وشهدت النقاط المخصصة لاستقبال المواطنين ضمن مبادرة 100 مليون صحة إقبال كثيف من المواطنين فى اليوم الأول للمبادرة بمحافظة بنى سويف.

ففى مستشفى حميات شهدت المستشفى إقبال كثيف من الأهالى منذ التاسعة صباحا حيث يتم استقبال المرضى داخل نقطتين تم  تخصيصهم.

وقالت الدكتورة أسماء عبدالجواد مدير المستشفى انه يتم استقبال المرضى وتقديم الخدمة الطبية لهم فى غضون دقائق مشيرا إلى أنه يتم سحب العينات من كافة المترددين على المستشفى.

رئيس مدينة بنى سويف يجرى كشف فيروس سى (2)
 

 

رئيس مدينة بنى سويف يجرى كشف فيروس سى (4)
 

 

رئيس مدينة بنى سويف يجرى كشف فيروس سى (5)
 

 

رئيس مدينة بنى سويف يجرى كشف فيروس سى (8)
 

 


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