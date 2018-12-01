video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 08:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. جمعية خيرية كينية تنظم مسابقة لملك وملكة جمال المصابين بالبرص

السبت، 01 ديسمبر 2018 07:50 ص
صور.. جمعية خيرية كينية تنظم مسابقة لملك وملكة جمال المصابين بالبرص إحدى المشاركات فى الحفل
نيروبى (رويترز)
إضافة تعليق

نظمت جمعية خيرية كينية مسابقة لاختيار ملك وملكة جمال المصابين بالبرص، فى محاولة لتأكيد كرامة هذه الفئة من الناس التى تواجه تمييزا فى المعاملة، وعنفا بل والقتل بسبب تلك الحالة الوراثية.

ونظمت جمعية البرص الكينية هذه المسابقة التى ضمت 30 متسابقا مع شركاء فى أوغندا وتنزانيا، وسيحصل ملك وملكة جمال البرص على جوائز نقدية والعمل لمدة عام كسفراء للمنظمات المشاركة.

وتقول الأمم المتحدة إن البرص حالة وراثية نادرة غير معدية تؤدى إلى نقص الصبغة فى الشعر والبشرة والعيون مما يسبب الحساسية للشمس والضوء المبهر .

ويقال إن هذه الحالة منتشرة فى الدول الواقعة جنوب الصحراء بأفريقيا أكثر من غيرها. وتقدر الأمم المتحدة أن واحدا من بين كل 1400 شخص يصاب بهذه الحالة فى تنزانيا وواحدا من بين كل ألف شخص فى زيمبابوي.

ويُهاجم الأشخاص المصابون بالبرص أو حتى يتم قتلهم فى بعض الدول الأفريقية للحصول على بعض أجزاء من أجسامهم بسبب اعتقاد بأنهم يمتلكون قوى سحرية، ونظمت المسابقة التى تهدف إلى التغلب على هذه الوصمة تحت عنوان" تقبلني، احتويني. أنا أستطيع".

وقال المحامى الأوغندى أوكوى سيمون بيتر البالغ من العمر 26 عاما إنه شارك فى المسابقة لإظهار أن العيش مع البرص لا يجعلك شخصا مختلفا، وقال لرويترز " إننا هنا بشكل أساسى لخلق وعى وللدفاع.. ولإظهار جمالنا وموهبتنا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسباب البرص منها خلل فى الجينات

جمعية خيرية كينية

كينيا

مسابقة ملك

ملكة جمال

المصابين بالبرص




لا تفوتك
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة