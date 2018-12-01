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صور .. إقبال على نقاط مبادرة 100 مليون صحة بالتأمين الصحى ببنى سويف

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:16 م
صور .. إقبال على نقاط مبادرة 100 مليون صحة بالتأمين الصحى ببنى سويف الدكتور عصام حسنى السباعى مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى
بنى سويف - هانى فتحى
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تفقد الدكتور عصام حسنى السباعى مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، ورافقه الدكتورة منال ميخائيل مدير إدارة الشئون الطبيه، والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى للتأكد من تواجد جميع الفرق ومتابعه سير العمل بإنتظام، وعدم تواجد أى معوقات بمنافذ المبادرة الكائنة بمبنى الهلال للمراكز الطبيه المتخصصة بجوار مرفق الإسعاف بالدور الثانى.

وقال مدير فرع التأمين الصحى، يتم إستقبال المواطنين ببطاقة الرقم القومى بمنفذ المبادرة بالدور الثانى، حيث يتواجد عدد اثنان منفذ لتقديم الخدمة، ويتم إجراء الفحوصات من قياس الطول والوزن والضغط وتحليل للسكر وفيرس سى والدهون

وأضاف مدير الفرع، أن المنفذ الثالث بمقر مستشفى بنى سويف للتأمين الصحى الكائنه بشارع عبدالسلام عارف، أمام قاعه المؤتمرات، تبدأ من مواعيد العمل بها من 9 صباحا حتى 3 مساء، ومن 3 مساء حتى 9 مساء، وتم تخصيص الخط الساخن للمبادرة15335 ويتم تقديم الخدمه برقم قومى سارى.

إجراء التحاليل على المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة
إجراء التحاليل على المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة

 

أحد المواطنين أثناء أجراء التحاليل
أحد المواطنين أثناء أجراء التحاليل

 

اقبال المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة ببنى سويف
اقبال المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة ببنى سويف

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملة 100 مليون صحة ببنى سويف
حملة 100 مليون صحة ببنى سويف

 

مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى يتفقد الحملة
مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى يتفقد الحملة

 

 


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