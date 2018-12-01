صور .. إقبال على نقاط مبادرة 100 مليون صحة بالتأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور عصام حسنى السباعى مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، ورافقه الدكتورة منال ميخائيل مدير إدارة الشئون الطبيه، والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى للتأكد من تواجد جميع الفرق ومتابعه سير العمل بإنتظام، وعدم تواجد أى معوقات بمنافذ المبادرة الكائنة بمبنى الهلال للمراكز الطبيه المتخصصة بجوار مرفق الإسعاف بالدور الثانى.

وقال مدير فرع التأمين الصحى، يتم إستقبال المواطنين ببطاقة الرقم القومى بمنفذ المبادرة بالدور الثانى، حيث يتواجد عدد اثنان منفذ لتقديم الخدمة، ويتم إجراء الفحوصات من قياس الطول والوزن والضغط وتحليل للسكر وفيرس سى والدهون

وأضاف مدير الفرع، أن المنفذ الثالث بمقر مستشفى بنى سويف للتأمين الصحى الكائنه بشارع عبدالسلام عارف، أمام قاعه المؤتمرات، تبدأ من مواعيد العمل بها من 9 صباحا حتى 3 مساء، ومن 3 مساء حتى 9 مساء، وتم تخصيص الخط الساخن للمبادرة15335 ويتم تقديم الخدمه برقم قومى سارى.



إجراء التحاليل على المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة



أحد المواطنين أثناء أجراء التحاليل



اقبال المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة ببنى سويف



جانب من الحملة



حملة 100 مليون صحة ببنى سويف