صور.. إقبال على مبادرة الكشف عن فيروس سى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر بأن مبادرة 100 مليون صحة بدأت بصورة مميزة وسط إقبال كبير من الأهالى حيث تواجدت فرق الفحص للمواطنين منذ التاسعة صباحاً داخل مقرات الفحص بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تستهدف 800 ألف مواطن بمختلف أنحاء المحافظة لفحصهم مشيرا إلى أنه تم تشكيل 251 فريقا موزعين على 87 موقعا ثابتا ومتحركا لفحص جميع المواطنين فوق 18 سنة.

وانطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" ومن المقرر لها أن تبدأ من صباح غد وحتى 28 فبراير 2019، فى 11 محافظة هى: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".