صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "شبرا شهاب" فى القناطر الخيرية اليوم

قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر ديسمبر الحالى، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغت 6 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم اليوم السبت، قافلة لقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة ومركز القناطر الخيرية، والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، والجلدية".

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أن المديرية ستنظم 6 قوافل طبية خلال شهر ديسمبر الحالى للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.