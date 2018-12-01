صحة البحر الأحمر: الكشف على 85 ألف مريض وإجراء 810 عملية جراحية خلال أكتوبر الماضى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المستشفيات الحكومية بالمحافظة أجرت الكشف على 85 ألف مريض خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له اليوم، أنه تم إجراء 810 عملية جراحية كبرى وصغرى خلال أكتوبر داخل المستشفيات الحكومية.

وأضاف أن ذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وضمن أبراز حجم الخدمات والمجهودات التى تقدمها مستشفيات البحر الأحمر.

وأوضح مرعى أن نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال شهر أكتوبر حيث تم استقبال 28008 مريض، وتم الكشف على 57423 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات وتم إجراء 810 عملية مابين كبرى وصغرى وذات مهاره، وتم إجراء عدد 593 حالة ولادة طبيعية، و 306 ولادة قيصرية، وتم عمل 2739 جلسة علاج طبيعى لعدد 660 حالة، وتم عمل أشعة عادية لـ 4277 حالة، وأشعة موجات فوق صوتية لـ 1162حالة، وتم عمل أشعة مقطعية لأ 578 حالة.

كما تم إجراء رنين مغناطيسى لـ 319حالة ،وإجراء 96 أشعة إيكو على القلب، وذلك بالإضافة إلى إجراء 931 جلسة غسيل كلوى موزعة إلى ثلاث شرائح إيجابى فيروس C/B والسلبى منهاإ وتم استقبال 109 طفل حديثى الولادة بالحضانات، واستقبال 202 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والاعصاب.

وأكد مرعى على تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر المخزون الاستراتيجى منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر.