شكاوى من غياب الإنارة على طريق "بنى حدير - الميمون" فى بنى سويف

يعانى أهالى قريتى بنى حدير والميمون التابعتين لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف من عدم وجود إنارة على الطريق الشرقى الرابط بين القريتين.

طالب الأهالى من سكان قريتى بنى حدير والميمون بمركز الواسطى ، بمحافظة بنى سويف برصف وتوسعة وإنارة الطريق الشرقي الواصل بين قرية بنى حدير والميمون.

وقال أحمد عباس حنضل، أحد أهالى قرية بنى حدير، ل"اليوم السابع" أن الأهالى ترتاد هذا الطريق بشكل مكثف لنظرا لحيويته، وهو ممرا للناقلات وسيارات النقل الثقيل والملاكى بين قرية بنى حدير وقرية اشمنت والأكثر لقرية الميمون.

وقال محمد عشيش، من أهالى بنى حدير، هذا الطريق رئيسى لمصانع الطوب المتعددة وعليه ضغط كبير من ناحية رواد هذا الطريق، ومنعا للحوادث ، لذا يأمل أهالى قريتى بنى حدير والميمون فى استجابة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف فى سرعة رصفه وانارته، علما بأن الأعمدة متواجدة عليه.