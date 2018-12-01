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شركة المياه تستقبل لجنة وزارية لمراجعة كفاءة محطات المعالجة بمحافظات القناة

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:29 م
شركة المياه تستقبل لجنة وزارية لمراجعة كفاءة محطات المعالجة بمحافظات القناة جانب من الزيارة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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شهد المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناة الجلسة الافتتاحية لزيارة لجنة مراجعة كفاءة محطات المعالجة بمحافظات القناة، والتى ضمت ممثلين للشركة القابضة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وإدارات الجودة وخدمة العملاء، ووزارة الصحة وبحوث المياه، وبحضور المهندس كريم صلاح مدير المكتب الفنى لوزير الإسكان.

فى بداية الجلسة رحب صحصاح بأعضاء اللجنة، مشيدا بدورهم فى المتابعة المستمرة لتفعيل دور محطات المعالجة، وأداء المهمة على أكمل وجه فى معالجة مياه الصرف الصحى للحفاظ على عدم تلوث المجارى المائية بل واستخدامها فى الزراعات غير المثمرة.

وقدم الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة فيلما مصورا عن محطات المعالجة بمحافظات القناة والوضع القائم والدور الذى تؤديه فى خدمة المحافظات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وفى محطات سرابيوم وفايد والقصاصين والتل الكبير، وأبوخليفة، والقنطرة غرب والمناصرة، وبورفؤاد وأم خلف، والتى قامت اللجنة بعمل زيارات ميدانية لها على الطبيعة وتستمر الزيارات حتى الأسبوع القادم.


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