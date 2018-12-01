video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم السبت 1-12-2018 فى مصر

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:06 م
سعر اليورو اليوم السبت 1-12-2018 فى مصر اليورو _ أرشيفية
أمنية جلال
إضافة تعليق

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 1-12-2018، ليسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى،  20.17 جنيه للشراء، و 20.37 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.28 جنيه للشراء

20.43 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.17 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.19 جنيه للشراء

20.39 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.29 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.26  جنيه للشراء

20.47  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.33  جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.27 جنيه للشراء

20.44 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الجمعة 30-11-2018

اسعار العملات

الدولار

اليورو

الجنيه الاسترلينى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة