روسيا: الناتو يحشد قواته وأسلحته الثقيلة على حدودنا تحت ستار التدريبات

موسكو /أ ش أ/

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، أن حلف الناتو يقوم، بذريعة التدريبات، بحشد قوات مسلحة ومعدات عسكرية قرب الحدود مع روسيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة، عن نائب وزير الدفاع الروسى الفريق أول ألكسندر فومين قوله: إن دول الناتو تتسلح، وتقوم تحت غطاء التدريبات بتركيز قواتها، وتنشر معدات عسكرية ثقيلة مضادة للدبابات فى دول البلطيق وبولندا وغيرها من البلدان.

ولفت فومين إلى أنه "ضحينا بأكثر من 600 ألف شخص من أجل بولندا، والآن هذه البلاد مستعدة لفتح 3 مراكز قيادة بالإضافة إلى قاعدة فى أراضيها".

يذكر أن الرئيس البولندي، أنجى دودا، دعا إلى نشر الولايات المتحدة مزيد من العسكريين الأمريكيين فى بلاده، معتبرا أن هذا الأمر يخدم مصالح كل من وارسو وواشنطن.

وأكدت روسيا مرارا فى وقت سابق، بما فى ذلك على لسان وزيرى دفاعها، سيرجى شويجو، خارجيتها، سيرجى لافروف، أن التحركات العسكرية لحلف شمال الأطلسى قرب حدودها تمثل تهديدا بالنسبة إلى الأمن الروسي.