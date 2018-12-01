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رئيس البورصة: صدور القواعد المنظمة لصانع السوق قريبا ويعمل خلال 2019

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:20 م
رئيس البورصة: صدور القواعد المنظمة لصانع السوق قريبا ويعمل خلال 2019 محمد فريد رئيس البورصة خلال كلمته
أسماء أمين
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قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البورصة المصرية من أكثر الأسواق تشددا مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأوضح خلال كلمته فى مؤتمر الاقتصاد المصرى من التعافى للانطلاق، أن المستثمر فى الأسواق الأوربية هو من يعاقب الشركات عن عدم التزامها بخروجه من السهم مما يعرض الشركة لخسارة وهذا بعكس البورصة المصرية من خلال متابعة الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس أموال الشركات والأرباح والتوزيعات.

وكشف رئيس البورصة عن طرح العديد من الآليات خلال 2019، والتى من شأنها تساهم فى تعزيز وضع البورصة المصرية ومن هذه الادوات المشتقات المالية وبيع الأوراق المالية المقترض بجانب صانع السوق والتى سيتم صدور القواعد المنظمة لعملها خلال الأسابيع القليلة القادمة وبداية العمل به خلال 2019، إضافة إلى إصدار مؤشرين جدد بجانب مؤشر ايجى اكس 30 و70 و100.

وأكد فريد أن البورصة المصرية أجرت العديد من الإصلاحات على آليات التداول منها تقليل فترة الإيقاف المؤقت من نصف ساعة إلى 10 دقائق.


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