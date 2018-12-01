دورات تدريبية لطلاب جامعة الإسكندرية على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الإسكندرية أسماء على بدر

تنطلق دورات تدريبية لطلاب جامعة الإسكندرية بناء على مبادرة رئيس الجمهورية لتغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال بالجامعات المصرية ، وتفعيلا لاثفاقيةالتعاون بين مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بمركز التدريب الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة.

وسيتم تنفيذ برنامجين تدريبي ضمن حزم البرامج التدريبية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات SYB بهدف تطوير قدرات الطلاب وحديثى التخرج فى مجال ريادة الأعمال.

وقال الدكتور محمد بلال مدير المركز إن البرنامج يشارك فيه 50 طالب من أصحاب الأفكار ذات المشروعات الصغيرة وسيتم التدريب بمقر مركز التدريب الوظيفي بالجامعة، وسوف ينتهي البرنامج بتقييم دراسات الجدوى لكل مشروع لتقديم التمويل اللازم لتنفيذه، وانه سيتم إجراء عدد من ورش العمل لتدريب الطلاب على استقطاب الأفكار الابداعية وتقديم دراسات الجدوى خلال إجازة نصف العام.