video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دورات تدريبية لطلاب جامعة الإسكندرية على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:40 م
دورات تدريبية لطلاب جامعة الإسكندرية على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
تنطلق دورات تدريبية لطلاب جامعة الإسكندرية بناء على مبادرة رئيس الجمهورية لتغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال بالجامعات المصرية ، وتفعيلا لاثفاقيةالتعاون بين مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بمركز التدريب الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة.
 
وسيتم تنفيذ برنامجين تدريبي ضمن حزم البرامج التدريبية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات SYB بهدف تطوير قدرات الطلاب وحديثى التخرج فى مجال ريادة الأعمال.
 
وقال الدكتور محمد بلال مدير المركز إن البرنامج يشارك فيه 50 طالب من أصحاب الأفكار ذات المشروعات الصغيرة وسيتم التدريب بمقر مركز التدريب الوظيفي بالجامعة، وسوف ينتهي البرنامج بتقييم دراسات الجدوى لكل مشروع لتقديم التمويل اللازم لتنفيذه، وانه سيتم إجراء عدد من ورش العمل لتدريب الطلاب على استقطاب الأفكار الابداعية وتقديم دراسات الجدوى خلال إجازة نصف العام.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "عزت" يحفر على الزجاج بالليزر بدعم جهاز تنمية المشروعات بالدقهلية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

جهاز تنميه المشروعات




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة