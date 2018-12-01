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دواوين الوزارات×24 ساعة.. 3000 شاب روجوا للمرحلة الثانية لـ "100 مليون صحة"

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات×24 ساعة.. 3000 شاب روجوا للمرحلة الثانية لـ "100 مليون صحة" مبادرة "100 مليون صحة"
إعداد – إسماعيل رفعت
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة 

 

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تحدث صحف الأحوال الإلكترونية للمعلمين 

 

وزارة الأوقاف:

صور.. قوافل تعليمية بمطروح بمشاركة الأوقاف والشباب والتعليم 

 

وزارة النقل:

وزير النقل: المشروعات القومية وفرت حوالى 800 ألف فرصة عمل بشكل مباشر 

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة": توفير الخدمات وتحاليل التربة للصوب المرخصة لزيادة الإنتاج 

 

وزارة التعليم العالى:

حملة توعوية لـ "تيودور بلهارس" عن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية 

وزارة  الكهرباء:

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة 

 

 


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