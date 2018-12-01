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حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء تتوجه الأهالى خارج حدود المحافظة

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:39 م
حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء تتوجه الأهالى خارج حدود المحافظة حمله بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن حملة 100 مليون صحة التى انطلقت فى شمال سيناء اليوم، لن تقتصر على أبناء المحافظة المقيمين فيها، وتستهدف جميع الأهالى بما فيهم من يقيم خارج المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، ان فرق طبية من شمال سيناء، سيتم الدفع بها لتجمعات الأهالى من ابناء مركزى الشيخ زويد ورفح ويقيمون فى محافظات الشرقية والإسماعيلية والمنوفية والبحيرة بالتنسيق مع مديريات الصحة بهذه المحافظات  بعد أسبوعين.

من جانبه، أعلن الدكتور رمضان توفيق إسحق مدير عام الطب الوقائي بشمال سيناء،  أن عدد المواطنين المستهدفين من الحملة يبلغ 254 ألف و697 مواطنًا، بينهم 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش، 58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، 31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد، 35 ألفا و117 مواطنا برفح، 13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل.

واشار إلى أن النقاط الموزعة فى مراكز المحافظة  بواقع 30 نقطة في العريش، و29 نقطة في بئر العبد، و8 نقاط في الشيخ زويد، و4 نقاط في رفح، 5 نقاط في الحسنة، و4 نقاط في نخل.

 


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