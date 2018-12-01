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حملة لضبط الخارجين عن القانون بشارعى الملك فيصل ومستشفى الصدر بالجيزة

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:25 ص
حملة لضبط الخارجين عن القانون بشارعى الملك فيصل ومستشفى الصدر بالجيزة حملات أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط بشارعى الملك فيصل بالهرم، وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، وأسفرت حملة عن ضبط 3 أسلحة بيضاء، وقضيتين مخدرات و3 أسلحة نارية، وتنفيذ 58 حكما قضائيا "جنائى ومستأنف"، بالإضافة إلى ضبط 5 مسجلين خطر وفحص عدد من الأشخاص المشتبه بهم والشقق السكنية المفروشة. 

كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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