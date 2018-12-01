video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب حركة الإصلاح الوطنى الجزائرى يؤيد ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:18 م
حزب حركة الإصلاح الوطنى الجزائرى يؤيد ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس حزب حركة الإصلاح الوطنى الجزائرى فيلالى غويني، اليوم السبت، تأييد حزبه لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات المقررة فى أبريل المقبل.

ودعا غوينى فى اجتماع حزبى بالجزائر العاصمة إلى العمل الميدانى بشكل أكبر تحسبا للاستحقاق الرئاسى المقبل، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل على مضاعفة الجهود بالتعبئة من خلال النزول الميدانى لكسب المزيد من الدعم الشعبى للتحضير الجيد للانتخابات المقبلة، وحث المواطنين على مقاومة كل مظاهر اليأس والعزوف عن المشاركة.

وطالب غوينى بتوسيع دائرة المشاركة فى الانتخابات الرئاسيات المقبلة احتراما للعملية الانتخابية التى يجب أن تتم فى موعدها لتعزيز المسار الديمقراطى وتثبيت دولة القانون والحريات.

كما دعا جميع الفاعلين فى العملية الانتخابية ومختلف الأطراف المعنية إلى ممارسات ديمقراطية وفق قواعد سليمة وهو ما يعزز الأمن والاستقرار فى الجزائر ويسهم فى وحدة الصفوف أكثر بين الجزائريين لمجابهة مختلف التحديات والمؤامرات التى تستهدف أمن الجزائر ووحدة شعبها.

وأشاد غوينى بالمناخ الاقتصادى العام الذى يتوفر بشروط جدية وإيجابية لتحقيق قفزة اقتصادية واعدة أهمها الأمن فى البلاد والاستقرار المؤسساتى وتحسين وتحديث بعض الخدمات فى البنى التحتية والحفاظ على الاستقرار المؤسساتى وتثمين المكتسبات لمواصلة المسيرة من أجل كسب الرهان الاقتصادى الحقيقي.

وأكد أن الجزائر تحتاج إلى الاستقرار المؤسساتى وتثمين كل المكتسبات ومواصلة المسيرة بانسجام وطنى من أجل كسب رهان التنمية الشاملة والتنمية الاقتصادية الشاملة التى تخرج الجزائر من الارتباط بأسعار النفط والغاز إلى فضاء الاستثمار والطاقات المتجددة والمشاريع المستدامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتفليقة: المساس بمؤسسات الدولة هو مساس بالدستور

حزب حركة الإصلاح الوطنى الجزائرى

بوتفليقة

الانتخابات الجزائرية

الجزائر




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة