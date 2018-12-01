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جنازة رسمية لبوش بحضور ترامب الأربعاء المقبل وإعلان 5 ديسمبر يوم حداد وطنى

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:13 م
جنازة رسمية لبوش بحضور ترامب الأربعاء المقبل وإعلان 5 ديسمبر يوم حداد وطنى جورج بوش الأب
كتبت: إنجى مجدى
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، سوف يشاركان فى جنازة الرئيس السابق جورج بوش (الأب)، فى الكاتدرائية الوطنية الأربعاء المقبل والذى سيكون يوم حداد وطنى.

وأشارت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض، فى بيان، إلى إن ترامب سيتحدث، اليوم السبت، مع جورج دبليو بوش (الإبن) لتقديم تعازيه، ولم يتم تحديد تفاصيل وتوقيت الجنازة فى الكاتدرائية الوطنية فى واشنطن.

 

وقالت ساندرز:"تم إخطار الرئيس والسيدة الأولى، فى وقت متأخر من الليلة الماضية، بشأن وفاة الرئيس جورج بوش، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس ترامب مع الرئيس جورج دبليو بوش صباح اليوم ويقدم تعازيه نيابة عن نفسه والسيدة الاولى والبلد بأسره".

 

وتابعت:"يتم ترتيب جنازة رسمية مع كل الدعم والتكريمات المصاحبة. سيحدد الرئيس يوم الأربعاء 5 ديسمبر كذكرى حداد وطنى، وسيحضر والسيدة الأولى الجنازة فيى الكاتدرائية الوطنية فى واشنطن العاصمة، وستكون الجنازة الرسمية للرئيس الحادى والأربعين هى الأولى منذ وفاة جيرالد فورد عام 2006.

 

وتوفى بوش، مساء الجمعة، في هيوستن عن عمر يناهز 94 عاما.

 

 


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دونالد ترامب

جورج بوش

وفاة جورج بوش




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