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توفيق عكاشة يضع منشورًا مثيرا للجدل على جروب "أنا وابن عمى بنساعد الغريب"

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:45 م
توفيق عكاشة يضع منشورًا مثيرا للجدل على جروب "أنا وابن عمى بنساعد الغريب" توفيق عكاشة
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فوجئ زائرو وجروب "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" على فيس بوك والذى يعد جزءًا من المبادرة التى أطلقتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية ويروج لها من خلال برنامجه الذي يحمل نفس الإسم على محطات راديو النيل الإعلامي الكبير توفيق عكاشة، بالدكتور عكاشة نفسة يستخدم الجروب لمساعدة الخير وعرض إحدى مقتنيات أقاربه التي لا تحتاجها لحاجة الغير، لتحصل عليها إمرأة في حاجة على الموقع والتي قام الدكتور عكاشة بالتأكد فعليًا من حاجتها لها وتوصيل "ماكينة الخياطة" إلى عتبات منزلها لتصبح بعد ذلك مصدرًا للرزق لها ولأبناءها في لفته للتأكيد على أهمية مساعدة الغير واتجديد الدعوة بالدخول على هذا الجروب وتجربة ممارسة فعل الخير. 
 
الجدير بالذكر أن برنامج "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" هو برنامج خيري تقدمه جمعية رسالة للأعمال الخيرية، يهدف إلى تسليط الضوء على الأمثلة الإيجابية في المجتمع من أجل تعظيمها ونشر القيم النبيلة ،  وتذاع حلقات البرنامج على محطات راديو النيل حصريًا بشكل يومي ما عدا الجمعة و السبت، يطل فيها كل مرة لمدة 5 دقائق الإعلامي القدير الدكتور توفيق عكاشة.

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توفيق عكاشة

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انا وابن عمى

انا وابن عمى بنساعد الغريب




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