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تقرير حكومى يكشف عن تحرير 45 ألفًا و998 مخالفة جديدة على النيل منذ 2015

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:00 ص
تقرير حكومى يكشف عن تحرير 45 ألفًا و998 مخالفة جديدة على النيل منذ 2015 ازالة التعدايات - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إزالة 42 ألف و47 حالة تعدى على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة.

 

وأضاف "خالد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير 45 ألفًا و998 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل .

 

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة الرى لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

 

ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى تم عرضه بالتقرير، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً  تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام، فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

 

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


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