تعرف على مواقع فحص المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، من تحديد أماكن فرق الفحص خلال فترة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سى”، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، حيث تأتى الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التى ستستمر لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى نهاية يناير 2019.

ومن المقرر أن يتم نشر فرق متحركة فى إماكن تجمعات المواطنين، مشيرا إلى أنه سيجرى للمواطن اختبار فيروس سى، وأيضا يتم من خلال نفس العينة إجراء تحليل سكر عشوائى، ثم قياس وزن وطول الشخص، وأى مواطن مصرى بالغ من العمر 18 عاما وما فوقها، يحق له التوجه ببطاقة الرقم القومى لأقرب نقطة مسح، للبدء فى الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.