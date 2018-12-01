تعرف على أماكن انتشار فرق حملة الكشف عن "فيروس سى" بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" خريطة بأماكن انتشار فرق حملة القضاء على فيروس سى، مبادرة رئيس الجمهورية، والتى بدأت فعاليتها بالقاهرة بالمرحلة الثانية اليوم السبت 1 ديسمبر وتمتد لمدة 3 شهور حتى نهاية شهر فبراير 2019.

وتستهدف الحملة الكشف على 7 ملايين مواطن بالقاهرة وهى الفئات المستهدفة اكبر من 18 سنة من الجنسين.

وتم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية شملت "1804 فريق صباحى و662 فرق مسائى"، داخل القاهرة مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن طبقا للخطة الموضوعة من قبل المحافظ.