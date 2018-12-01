ترحيل 35 مهاجرا إفريقيا وصينيا إلى بلادهم لإقاماتهم غير الشرعية

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

رحلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 35 مهاجرًا غير شرعيا من السودان وإريتريا والنيجر والصين إلى بلادهم بعد القبض عليهم لإقاماتهم غير الشرعية بالبلاد، ومحاولتهم التسلل الى دول الجوار.

وأفاد مصدر بالمطار أن السلطات المعنية تسلمت 15 سودانيا و9 إثيوبيين و5 إريتريين و6 صينيين، حيث وصل المرحلون على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن مرسي مطروح والقاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الامنية، حيث اقروا بمحاولتهم التسلل الى ليبيا ودول الجوار.

واوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفارات وقتصليات بلادهم بالقاهرة.