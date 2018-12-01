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تحرير 987 مخالفة مرورية وفحص 25 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:26 م
تحرير 987 مخالفة مرورية وفحص 25 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير الحركة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 987 مخالفة مرورية متنوعة .

وشنت  المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية  لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية حملة مكبرة والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 6 قرارات ازالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 3 قرارت تعدى على منافع الرى،5 قرارات تعدى على منافع نهر النيل، 4 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 1834 متر تقريباً تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و"3 أحكام قضائية. 

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتت عن  فحص 8 مزارع دائرة مركز السادات  ، وفحـص 25شخص وتبين وجود 5عاطلين هاربين من أحكام قضائية وفى  مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 19شقة مفروشة 17شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتى 8قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .


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