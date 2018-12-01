تحرير 812 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 812 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 307 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و36 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و25مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و68 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و27 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 13 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 18 رخصة لمخالفة البيئة و 71 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 17رخصة لمخالفة خط السير و23 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و11 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 14 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 29 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 20مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و34 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3سيارات متروكة و27 مخالفة إزالة فاميه وتحرير24 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و18 مخالفة مواقف عشوائية و31 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.