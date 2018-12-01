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تجديد حبس ربة منزل نصبت على الشباب بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية بالبساتين

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:06 م
تجديد حبس ربة منزل نصبت على الشباب بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية بالبساتين حبس-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالنصب على الشباب، بزعم توظيفهم فى وظائف حكومية،والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
 
كانت البلاغات من الشباب، تعددت أمام مأمور قسم شرطة البساتين، تفيد بتضررهم من ربة منزل تدعى "ن.م"، واستيلائها منهم على مبالغ مالية مقابل تعيينهم فى وظائف حكومية، بزعم علاقاتها مع شخصيات هامة فى الدولة، إلا أنها لم تف بوعدها ولم ترد إليهم المبالغ المالية.
 
وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغات، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بحبسها 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
 
 

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