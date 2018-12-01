تأهيل 3 فرق بجامعة سوهاج للفوز بمليون جنيه فى ريادة الأعمال

سوهاج - محمود مقبول

نظم مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعة سوهاج، ورشة عمل بمركز تنمية القدرات لتدريب 3 فرق على ريادة الأعمال على مسابقة جائزة "هالت برايز" Hult prize للنشاط الطلابى فى ريادة الأعمال للفوز بمبلغ مليون جنيه على مستوى الجامعات المصرية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال إن الجامعة تسعى لعمل البروتوكولات الناجحة والتعامل مع الجهات الداعمة لنشر الوعى بالإبداع وريادة الاعمال وادارة المشاريع للقضاء على البطالة، مشيرا أنه سيتم اختيار افضل 3 مشروعات على مستوى الجامعات الحكومية وتصعيدهم للمرحلة الثانية لاختيار أفضل مشروع على مستوى العالم، موضحا أن التدريب متاح للطلاب والباحثين على السواء.

ومن جانبه قال الدكتور محمود أبو عز مدير مركز الخدمات الاليكترونية أن هذه المسابقة تأتى فى إطار مشروع تنظمه مؤسسة Hult prize لنشر الوعى بالإبداع وريادة الأعمال وأن المجتمع السوهاجى ملىء بالنماذج المشرفة والقادرة على إنتاج أفكار مبتكرة وتحويلها لمشروعات ناجحة ومؤثره فى سوق العمل وان المؤسسة تدعم أصحاب الأفكار والمشروعات وتساعدهم فى أن تخرج أفكارهم إلى النور.

وقالت نهال المغربى منسق البرنامج بالجامعة أن ورشة العمل تتم على يومين لتدريب المتقدمين للمسابقة على أهمية الإبداع وريادة الأعمال وتوليد الأفكار وعمل "البيزنس موديل" بطريقة احترافية.

وأوضحت شيماء الشيخ منسق عام المسابقة اليومين يشملا ايضاً كيفية عرض أفكار المتقدمين أمام المحكمين لدخولهم المسابقة وعرض هذه الأفكار امام اللجان المختصة لاختيار افضل ثلاث مشروعات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، موضحة أن اليوم الثانى للورشة سينفذ يوم الثلاثاء ٤ ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن نهائيات المسابقة ستتم داخل الجامعة يوم 15 ديسمبر القادم بحضور الدكتور حاتم زغلول مخترع الواى فاى ولفيف من كبار المحكمين خارج المحافظة.