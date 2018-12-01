بنك القاهرة: 17 مليار جنيه تمويلات البنك للمشروعات متناهية الصغر

أسماء أمين

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك ضخ 17 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ووفر حوالى 700 ألف فرصة عمل منذ بدء تمويل القطاع عام 2002.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمرالاقتصاد المصرى من التعافى إلى الانطلاق، أن محفظة القطاع، ارتفعت إلى 4 مليارات جنيه وتستحوذ المرأة على 35٪ من المحفظة، و55٪ من عملاء القطاع من صعيد مصر.

ويرى "فايد"، أن المشروعات المتناهية الصغر أحد أهم المجالات أمام القطاع المصرفى، لتحقيق أهداف الشمول المالى، وتوسيع عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى والوصول للشرائح المهمشة.

وأوضح رئيس بنك القاهرة أن "مبادرة الشمول المالى" التي أطلقها البنك المركزى ساهمت فى تحويل ثقافة المصريين نحو التعاملات المصرفية، مؤكدا أهمية نشر ثقافة الوعى المصرفى بين كافة شرائح المجتمع وخاصة المرأة المعيلة والشباب فوق سن الـ 16 عاما، والتواجد بالمناطق النائية بمحافظات الصعيد والدلتا والأماكن التى لم تحظى بالخدمات المصرفية