بالأرقام.. تعرف على خطة "صحة المنوفية" لتنفيذ مبادرة "100 مليون صحة"

المنوفية – محمود شاكر

قال الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه محافظة المنوفية فى أتم الاستعداد لاستقبال المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر بالدم والسمنه وعلاجها، والتى من المقرر أن تنطلق اعتبارا من غدا السبت.

وأكد الكتور عبد البارى العجيزى مدير إدارة المستشفيات أنه تم الانتهاء من تجهيز 233 وحدة لاستقبال المواطنين، بفرق أشراف تصل إلى 779 فرقة ما بين فرق صباحية تضم 440 فرقة ومسائية تضم 336 وحدة، وتم التأكيد على جاهزية الوحدات بشكل كامل.

من جانبة قال الدكتور ممدوح عبدالحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمنوفية ومنسق المبادرة، انه تم الانتهاء من الاستعدادت الكاملة لمواجهة الأمراض، لافتا إلى أن الحملة تعمل من أجل استهداف ما يقرب من 2 مليون و 500 ألف نسمة من المواطنين موزعين بجميع مراكز وقرى المحافظة .

وأضاف عبدالحليم أن عدد الوحدات المشاركة فى الحملة بلغ عددها 233 وحدة، بإجمالى عدد فرق وصل إلى 776 موزعين على فرق صباحية تصل إلى 440 فرقة و 336 فرقة مسائية .

وأوضح عبدالحليم أن عدد الوحدات المشاركة بمركز شبين الكوم تصل إلى 28 وحدة، بإجمالى 71 فرقة اشراف صباحية، و 61 فرقة أشراف مسائية، بإجمالى 132 فرقة تستهدف 152 ألفا 901 مواطن بندر شبين الكوم، وفى مركز منوف 27 وحدة بفرق 52 صباحية و48 مسائية بإجمالى 100 فرقة وتستهدف 256 ألف و174 مواطنا، وفى قويسنا 31 وحدة ب50 فرقة أشراف صباحية و41 فرقة مسائية بإجمالى 91 فرقة وتستهدف 287 ألفا و747 مواطنا.

وأضاف عبدالحليم أن عدد الوحدات المشاركة بسرس الليان 2 وحدة ب 9 فرق أشراف صباحية و 4 فرق مسائية بإجمالى 13 فرقة إشراف وتستهدف 42 ألفا و 948 مواطنا، وفى مركز الباجور يشتمل 28 وحدة، و 39 فرقة إشراف صباحية، و30 فرقة إشراف صباحية بإجمالى 69 فرقة، وتستهدف 229 ألفا و312 مواطنا، وفى مركز السادات 14 وحدة وفرق 20 فرقة أشراف صباحية و18 فرقة مسائية، بإجمالى 38 فرقة وتستهدف 123 ألفا و864 مواطنا.

وأشار عبد الحليم أن عدد الوحدات المشاركة بمركز تلا 23 وحدة، بـ46 فرقة إشراف صباحية، و25 فرقة إشراف مسائية بإجمالى 71 فرقة إشراف تستهدف 236 ألفا و 724 مواطنا، وفى مركز بركة السبع 17 وحدة ب 36 فرقة إشراف صباحية، و21 فرقة إشراف مسائية بإجمالى 57 فرقة، وفى مركز الشهداء 21 وحدة ب 34 فرقة إشراف صباحية و26 فرقة إشراف مسائية، بإجمالى 60 فرقة وتستهدف 197 ألفا و 419 مواطنا، وفى مركز أشمون 42 وحدة، و 83 فرقة إشراف صباحية و 62 فرقة إشراف مسائية بإجمالى 145 فرقة تستهدف 476 ألفا و 925 مواطنا .

وأكد عبدالحليم أنه تم اتخاذ كافة الأستعدادات يجميع المراكز والقرى من أجل الوصول إلى العدد المستهدف بالمحافظة كاملا من أجل النجاح بالمبادرة وتحقيق أعلى معدلات من الحفاظ على حياة المواطنين والقضاء على أمراض المختلفة .