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اليوم.. وصول جثمان المصرى المقتول داخل مزرعة فى السعودية

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:44 ص
اليوم.. وصول جثمان المصرى المقتول داخل مزرعة فى السعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يصل إلى أرض الوطن، جثمان المواطن المصرى البغدادى ناجح البغدادى عبد الرؤوف، وذلك فى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، على رحلة مصر للطيران رقم 650 القادمة من عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث يغادر الجثمان مطار الرياض فى الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت .

 

قال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرًا عاجلاً صباح أمس الجمعة، عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه ياسر غازى الملحق العمالى، إلى أن الجثمان يرافقه أحد أقربائه ويدعى "محمد.ف.أ.ع.أ"، والذى تسلم مبلغ 7500 ريال سعودى "أى ما يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبًا" تمثل راتبه عن شهر نوفمبر ومكافأة نهاية الخدمة من الكفيل، لحين إجراء المخالصة النهائية بمعرفة مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالرياض .

 

وتابع قائلاً: إن  السفارة كانت سوف تتحمل تكاليف شحن الجثمان، لكن  صاحب المزرعة "الكفيل" أصر على دفع قيمة تكلفة شحن الجثمان على مصر للطيران إلى القاهرة، والتى بلغت 8500 ريال،

 

أشار إلى أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وقتل فى أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التى يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة.

 

وقد كلف الوزير، مدير المراسم بالعلاقات العامة بالوزارة أيمن عبد العال، بالتوجه لمطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسليم جثمان المتوفى لذويه، وإبلاغهم  خالص تعازى الوزير لأسرة المتوفى.

 

وأوضح "سعد الدين": أن وزير القوى العاملة  محمد سعفان، كان بمجرد علمه بالحادث  الأسبوع الماضى، أصدر  تعليمات فورية، لمكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل  القتيل، حيث إنه قتل  فى أثناء عمله بحراسته للمزارع التى يعمل بها، فضلاً عن التنسيق مع القسم القنصلى بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

 

وقد تابعت القنصلية المصرية بالرياض طوال الأسبوع الماضى مع المسئولين الأمنيين بمحافظة رماح للتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض على الجناة، مؤكدة اهتمامها بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة .

 

 كما أعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكده عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ على جميع حقوق المتوفى، فضلاً عن تقديم كل قد ما يلزم من دعم ومساندة فى هذا الصدد.

 
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مكتب التمثيل العمالي




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