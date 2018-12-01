اليوم.. مميش ومحافظ البنك المركزى بالمؤتمر الاقتصادى الثانى لبورسعيد

تنطلق صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الاستثمار فى بورسعيد "حلم بكرة بيتحقق" وذلك بالمركز الثقافى الترفيهى، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يناقش المؤتمر على مدار اليوم ومن خلال عدة جلسات أهم ما تم تحقيقه من انجازات خلال الفترة الماضية على أرض بورسعيد، والرؤية المستقبلية للاستثمار والتنمية بها.

يشارك فى المؤتمر نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وسفراء عدد من الدول ومراسلى وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وحشد من الشباب.

ويستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خلال المؤتمر حوافز الاستثمار ومقوماته في المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، وخطة المحافظة الطموحة لزيادة النشاط الصناعى وكذا أحياء المدينة ثقافيًا وسياحيًا؛ لضمان تنوع الأنشطة بها واستعادة مركزها كقبلة للثقافة والسياحة بين مدن البحر المتوسط.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المؤتمر الاقتصادى يناقش الفرص الاستثمارية ببورسعيد وهو أول مؤتمر من نوعة يقام للعام الثانى على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن بورسعيد هى قاطرة التنمية لمصر كلها بفضل المشروعات العملاقة التى تشهدها بشرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية العملاقة التى تضخ استثماراتها بالجنوب والغرب بجانب ما تشهده المحافظة من تطور فى الخدمات المقدمة للمواطنين.