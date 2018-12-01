video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. مميش ومحافظ البنك المركزى بالمؤتمر الاقتصادى الثانى لبورسعيد

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:00 ص
اليوم.. مميش ومحافظ البنك المركزى بالمؤتمر الاقتصادى الثانى لبورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
إضافة تعليق

تنطلق صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الاستثمار فى بورسعيد "حلم بكرة بيتحقق" وذلك بالمركز الثقافى الترفيهى، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يناقش المؤتمر على مدار اليوم ومن خلال عدة جلسات أهم ما تم تحقيقه من انجازات خلال الفترة الماضية على أرض بورسعيد، والرؤية المستقبلية للاستثمار والتنمية بها.

يشارك فى المؤتمر نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وسفراء عدد من الدول ومراسلى وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وحشد من الشباب.

ويستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خلال المؤتمر حوافز الاستثمار ومقوماته في المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، وخطة المحافظة الطموحة لزيادة النشاط الصناعى وكذا أحياء المدينة ثقافيًا وسياحيًا؛ لضمان تنوع الأنشطة بها واستعادة مركزها كقبلة للثقافة والسياحة بين مدن البحر المتوسط.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المؤتمر الاقتصادى يناقش الفرص الاستثمارية ببورسعيد وهو أول مؤتمر من نوعة يقام للعام الثانى على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن بورسعيد هى قاطرة التنمية لمصر كلها بفضل المشروعات العملاقة التى تشهدها بشرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية العملاقة التى تضخ استثماراتها بالجنوب والغرب بجانب ما تشهده المحافظة من تطور فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بورسعيد يتفقد الترتيبات الأخيرة لافتتاح سوق السمك

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

اخبار المحافظات




لا تفوتك
شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة