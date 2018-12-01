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اليوم السابع: إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2019

السبت، 01 ديسمبر 2018 07:07 م
اليوم السابع: إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2019 اليوم السابع غدا
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يكشف اليوم السابع فى العدد المطبوع غدا عددا من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها تفاصيل خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية، تحت عنوان " إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2019.. مدير صندوق تطوير العشوائيات: 351 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات وطورنا 80 % منها.. و 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكانها".
 
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- قصة «جوزيف وعصام » مع إنشاء أول مصنع للوحات الكهربائية بأسيوط
 

- وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى يدخل العمل العام المقبل.. هالة السعيد: الصندوقان الروسى والعمانى طلبا التعاون مع الصندوق المصرى.. ونعمل على استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة

 
اليوم السابع غدا
 

 


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