اليوم.. الحكم على صاحب محل ألعاب ترفيهية بتهمة قتل موظف بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

تصدر اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الحكم على صاحب محل ألعاب ترفيهية وآخر سمكرى سيارات، وذلك فى واقعة اتهامهم قتل موظف بسبب رفضه خطبة المتهم الأول من ابنته لسوء سمعته فى المنطقة، حيث قام المتهم الأول بعد رفضه طلبه لخطبة نجلة المجنى عليه بالتعرض لها فى الشارع العام أمام المارة وقام بصفعها، فاستغاثت بوالدها الذى لقى مصرعه من قبل المتهمين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى بوقوع جريمة قتل بمنطقة أرض الجنينة، على الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المجنى عليه يدعى " سيد أ " موظف، غارقا فى دمائه مفارقا الحياة بعد تعرضه لطلق نارى أودى بحياته .

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية المقيدة برقم 3702 لسنة 2017 جنايات الزاوية الحمراء، قيام المتهمين وهم ش.س 26 سنة و "محمد .ع" وشهرته "دوكو" هارب بقتل المجنى عليه " س. ا " عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيته النية وصمم على قتل المجنى عليه وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش".

وأضاف قرار الإحالة إن المتهمين كمنا للمجني علية في المكان الذي أيقنا سلفا مروره منه وما ان ظفروا به حتى أطلق صوبة عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى.

وقال شقيق المجنى عليه "حسام" أنه إثناء تواجده بمحل عملة ترامى إلى سمعة دوى إطلاق أعيرة نارية وبالتوجه إلى مكان إطلاق النار أبصر المجنى عليه ممسكا سلاحا ناريا وشقيقه متوفيا على الأرض.

وذكر تقرير الطب الشرعي انه تعزي الوفاة الى الإصابة النارية الرشيه بيسار البطن وما نتج عنها من كسر بعضمة الحوض اليسرى وتهتك بالأمعاء الدقيقة والأوعية الدموية بالطرف السفلى الأيسر وما نتج عنه من صدمة نزيفية .