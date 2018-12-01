النيابة تستمع لأقوال زوجة مقاول أكتوبر القتيل وتجرى معاينة تصويرية للواقعة

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال زوجة مقاول مدينة 6 أكتوبر والذي قتل على يد عامل لودر بسبب خلافات بينهما، والتى أكدت فى التحقيقات، أن زوجها اختفى بشكل مفاجئ، لعدة أيام وهو ما دفعها للقلق عليه، وابلاغ الأجهزة الأمنية، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بالخلافات التى بين زوجها وبيت عامل اللودر.

فيما أجرى النيابة معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه المتهم الجريمة، أعاد خلالها عامل اللودر تمثيل الواقعة، وتبين استدراجه المجنى عليه بمنطقة عميقة فى الصحراء، واقنعه بالنزول من اللودر للحفر وانتشال قطعة السلاح التى أغراه بها وأقنعه ببيعه لها، وحينما نزل هوى على رأسه بسكينة اللودر، فسقط غارقًا في دمائه.

المتهم بقتل مقاول بناء بمدينة 6 أكتوبر أعترف فى وقت سابق بالاتهامات التى وجهتها له النيابة العامة، مؤكدًا أن ما دفعه لقتل المجنى عليه، هو إهانته له أمام زملائه، بسبب خلافات مالية بينهم، وهو ما لم يتحمله.

وتابع المتهم، أنه قبل الواقعة بعدة أيام حدث خلاف بينه وبين المقاول بسبب مبلغ مالى قدره 600 جنيه أجر عمله، طالب المقاول بها فرفض ردها إليه، فحدثت بينهم مشاجرة، تعرض خلالها للإهانة والسب أمام زملائه وهو ما جرح كرامته، وقرر الانتقام لذلك.

واضاف المتهم فى اعترافاته، أنه كان على علم سابق بهوس المجنى عليه بالسلاح، فقرر خدعته بحجة إخفائه سلاح داخل كيس أحمر فى الصحراء بالقرب من موقع الإنشاءات، وانه على استعداد أنه يبيعه له، وبالفعل نفذ خطته.

توجه المجنى عليه إلى موقع الانشاءات بسيارته وتركها فى الخارج ثم استقل اللودر بصحبة المتهم، ودخلوا فى أعمال الصحراء، وفى أحد المناطق توقف اللودر وظل يحفر بسكينة الحفر، حتى ظهر كيس أحمر كان المتهم قد اخفاه، فنزل المجنى عليه وأخذ يحفر لاستخراجه، حيث اقترب المتهم باللودر من المجنى عليه، وسقط على رأسه بسكينته فدهسه حتى توفى ودفن جثته فى الرمال وفر هاربًا، إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من حل لغز القضية والقبض عليه.