النيابة الإدارية بالشرقية تحيل طبيبا للمحاكمة التأديبية لانضمامه للإخوان

الشرقية- فتحية الديب

قررت النيابة الإدارية بالشرقية، اليوم، إحالة طبيب بمستشفى أبوحماد العام، للمحاكمة التأديبية، لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية.

كانت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 342 لسنة 2018، والتى باشر التحقيقات فيها المستشار أحمد عبد الفضيل، برئاسة المستشار سيد عساكر، رئيس النيابة الإدارية، عن بلاغ مديرية الصحة بالشرقية، قد انتهت من تحديد مسئولية الطبيب" السيد ح م" إستشارى نساء وتوليد بمستشفي أبوحماد العام، عن واقعة انضمام الطبيب للجماعة الإرهابية، بهدف تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، فضلا عن المشاركة فى الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق العامة، كما أنه أحرز بالذات منشورات تتضمن أفكار منحرفة ووسائل تسجيل وأجهزة حاسب إلي وأسطوانات وهواتف محمولة.