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السبت، 01 ديسمبر 2018 07:16 م
خالد صلاح
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المقاولين العرب: المشروعات القومية استوعبت ملايين العمال بعد استغناء دول الخليج عنهم

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:41 م
المقاولين العرب: المشروعات القومية استوعبت ملايين العمال بعد استغناء دول الخليج عنهم محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب
أسماء أمين
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قال محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب: إن منذ حوالى 4 سنوات، أنشأ الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من المشروعات القومية الكبيرة استوعبت عددا كبيرا من العمالة المصرية تقدر بالملايين من دول العراق والخليج والذين لجأوا للعمالة الآسيوية، فأصبح لدينا عمالة عائدة كبيرة مما استلزم خلق سوق عمل لاستيعاب هذه الأعداد، بدلاً من ارتفاع البطالة مما يهدد الأمن القومى.

وأضاف رئيس شركة المقاولين العرب خلال كلمته بمؤتمر الاقتصاد المصرى نحو الانطلاق، أن الحل لمواجهة هذه الإعداد كان يتطلب إقامة مشروعات بنية تحتية حتى تؤهل البلد للاستثمارات الخارجية وأيضاً امتصاص العمالة العائدة.

وأشار صلاح إلى أنه تم تطبيق نظام وردتين حتى نستوعب كل العمالة وأيضاً سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى لتأهيل مصر لعصر ومستثمر جديد.

وأكد صلاح أن الدولة فكرت فى الاستثمار العقارى من خلال نماذج متعددة للإسكان تناسب مختلف المواطنين والطبقات ولذلك انتهجنا سياسة العمل فى المشاريع الكبيرة حتى نستطيع الصرف على الإسكان المتوسط لذوى الدخل المنخفض وتدعمهم، مشيرًا إلى أنه لذلك كان هناك هدف سياسى لبناء العاصمة الإدارية الجديدة لخلق مجتمع جديد بعيد عن التكدس السكانى.

 


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العاصمة الادارية

الاسكان الاجتماعى

المقاولون العرب

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