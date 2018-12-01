المتهم بخطف طفل بمدينة بدر: "سرق منى التليفون وهددنى باللى عليه"

كتب أحمد حسنى

بدأت نيابة الشروق وبدر، التحقيق مع 4 متهمين باختطاف طفل 15 سنة واحتجازه والتعدى عليه بالضرب بمدينة بدر.

وقال المتهم الرئيسي "م.و "أن المجني عليه "أ. م"، 15 سنة، تمكن من سرقة هاتفه، ورفض إرجاعه وقام بابتزازه بالرسائل والمحادثات الموجوده بالهاتف، لذلك استعان بباقي المتهمين وقاموا بالإمساك بالمجني عليه واحتجازه لأخذ الهاتف منه .

وتمكن ضباط قسم شرطة بدر من القبض على "م.و "، ع.ك "، "ف ن "، "أ.م "، لخطفهم طفل والتعدى عليه بالضرب بمدينة بدر، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.