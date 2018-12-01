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"القضاء الإدارى" تؤجل دعوى بطلان حل "القومية للأسمنت" لـ 22 ديسمبر

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:51 ص
"القضاء الإدارى" تؤجل دعوى بطلان حل "القومية للأسمنت" لـ 22 ديسمبر مجلس الدولة- أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة السابعة "استثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها، وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، لجلسة 22 ديسمبر الجارى .

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.


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