القبض على 395 هاربا من أحكام قضائية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 395 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط للشارع القليوبي.

وتلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بضبط 395 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة قوامها 7081 حكما و1031 حكم جزئي و269 حكم مستأنف، وتحصيل 5342جنيه غرامات، وتحرير 424 مخالفة.

كما تم تحرير17 قضية مرافق وتتضمن 8 إزالة فورية - 4 بائع متجول - 4 وصلات كهربائيه - 1 غرزة شاى.

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 23 شقة و64 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.