"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال نوفمبر

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 24339.7 ألف ورقة بقيمة قدرها 6173.7 ألف جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3235 ألف ورقة، بقيمة قدرها 3820.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمى، بحجم تداول بلغ 3011.7 ألف ورقة، وبقيمة 1856.6 ألف جنيه.

وجاءت شركتا يونيفرت للصناعات الغذائية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 4.9 الآف ورقة بقيمة 4.7 ألف جنيه للأولى، وبلغ حجم التداول الثانية 3.3 آلاف ورقة بقيمة 6.1 ألف جنيه.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 38923.4 ألف ورقة مالية بقيمة 21181.3 ألف جنيه من خلال تنفيذ 3378 عملية.