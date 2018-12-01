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السعودية تنتزع 21,784 لغماً زرعتها مليشيا الحوثى فى مأرب والحديدة

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:37 م
السعودية تنتزع 21,784 لغماً زرعتها مليشيا الحوثى فى مأرب والحديدة ضحايا الاألغام فى اليمن
إيمان حنا
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تمكنت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من نزع 21,784 لغماً متنوعاً بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية في مأرب والساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

 

وذكر المركز في بيان له بأن أفراد المشروع تمكنوا خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري من نزع 2,223 لغماً متنوعاً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

 

يهدف مشروع «مسام» لإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية وخصوصاً محافظات مأرب، وعدن، وصنعاء، وتعز، كما يهدف لمساعدة الشعب اليمني على التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام".

 

 


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