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"الزراعة" تشن حملات مرورية لمتابعة إنتاجية البطاطس والطماطم بالمحافظات

السبت، 01 ديسمبر 2018 07:00 ص
"الزراعة" تشن حملات مرورية لمتابعة إنتاجية البطاطس والطماطم بالمحافظات محصول البطاطس
كتب عز النوبى
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قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات مرورية دورية على جميع محاصيل الخضر وخاصة محصولى البطاطس والطماطم، لمتابعة إنتاجية المحصول وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية، تجنبًا إلى مخاط تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل البستانية والخضر.

 

وأضاف "محمود عطا"، أن هناك تكليفات مشددة إلى جميع إدارات المحاصيل البستانية للتواصل مع المزارعين ومتابعة إنتاجية البطاطس فى محافظة المنيا العروة النيلى، والتى يجرى حصادها الآن بمتوسط إنتاج 10 أطنان للفدان، وكذلك حالة الطماطم بمحافظى الأقصر وقنا، موضحًا أنه جارى عرض مذكرة على وزير الزراعة لإصدار قرار وزارى ينظم مشاتل نباتات الزينة حتى تشرف عليها الوزارة ويكون لدينا حصر بها والمساحات المزروعة بالورود ونباتات الزينة ومساعدة أصحابه.

 

فيما يواصل رئيس الإدارة المركزية للبساتين عقد اجتماعًا مع مسئولى إدارة المحاصيل البستانية بالمحافظات من الوجه البحرى، للتأكيد على تنفيذ خطة بالوزارة فى النهوض بالمحاصيل البستانية كونها مرتبطة بالاستهلاك الآدمى على المستويين المحلى والتصديرى.

 


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