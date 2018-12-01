الداخلية تضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة قها (بالقليوبية) قيام "عبدالكريم ح. إ" مقيم بدائرة القسم.. بالتنقيب عن الآثار بمنزل "غير مأهول بالسكان" ميراث عن والده كائن بذات الدائرة، والإستعانه بآخرين من ذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل وضبط 4 أشخاص، وتبين عدم تواجد مالك المنزل، وعُثر داخل المنزل على حفرة دائرية بعرض 1,5 متر تقريبًا بعمق 10 أمتار بصالة المنزل، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا قيام مالك المنزل بالإستعانه بهم لمساعدته فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.