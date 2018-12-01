الخميس.. نظر أولى جلسات محاكمة الجزار المتهم بقتل "كلب الدقى"

كتب سليم على

قررت نيابة الدقى، إحالة جزار إلى محكمة الجنح، لاتهامه بقتل كلب وإصابة آخر ملك جاره بالاعتداء عليهما بساطور، لادعائه هجوم أحد الكلبين عليه وإصابته سابقا، كما حددت يوم الخميس 6 ديسمبر المقبل، ليكون أولى جلسات محاكمة المتهم.

كان قسم شرطة الدقى تلقى مذكرة من النيابة تفيد ضبط وإحضار لأحد الأشخاص متورط فى قتل كلب وإصابة آخر، بعد انتشار مقطع فيديو للكلبين على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها موقع فيس بوك، يظهر به مشهد مؤثر للكلبين بعد الاعتداء عليهما بساطور.

وكشفت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أن المتهم يدعى "أحمد.س.ع"، جزار ويمتلك محل جزارة بالدقى، وأن الكلبين ملك جاره.

بإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد حسام العباسى معاون مباحث قسم الدقى من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل للعقيد عمرو البعرى مفتش مباحث شمال الجيزة، سبب اعتدائه على الكلبين أن أحدهما تسبب فى عقره سابقا عقب هجومه عليه، مما دفعه لاتخاذ قرار بالانتقام منهما وقتلهما.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وبإحالة المتهم إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.