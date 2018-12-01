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التثقيف المالي ندوة علمية بكلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة

السبت، 01 ديسمبر 2018 08:43 م
التثقيف المالي ندوة علمية بكلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة ندوة - أرشيفية
وائل ربيعى
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نظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة، محاضرة علمية متقدمة في مجال التثقيف المالى بحضور قادة المعهد المصرفي المصري، في إطار فاعليات الأنشطة العلمية لكلية إدارة الأعمال جامعة النهضة وتحت رعاية المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء والدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور عاطف محمد أحمد عميد كلية إدارة الأعمال. 
 
ألقت المحاضرة زينب عبد الرازق مديرعام إدارة المعاملات الدولية بالمعهد المصرفي المصري.
 
وتناولت المحاضرة مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية والتي تتعلق بأمور الحياة اليومية والمعيشية منها "كيف تخطط لإنجاز إحتياجاتك اليومية وإدارة أموالك بنجاح – أهمية ومفهوم الشمول المالي – كيفية الإستفادة من الكروت المصرفية والخدمات الإلكترونية بالبنوك".
 
كما تم مناقشة برنامج التدريب من أجل التوظيف وفقاً للبروتوكول الموقع مع المعهد المصرفي المصري والذي يشمل (105 ساعة) تغطي البرامج الآتية:
 
(العمليات المصرفية – تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – المهارات السلوكية وتطوير الذات) والذى سيبدأ قريباً.
 
واختتمت المحاضرة بتكريم قادة المعهد المصرفي ومنح الأستاذة زينب عبد الخالق شهادة تقدير ودرع الجامعة، ومنح الأستاذة أميرة زكريا مدير أول التدريب بالمعهد المصرفي ومسئول برنامج التدريب من أجل التوظيف شهادة تقدير علي دورها في التنسيق ما بين الجامعة والمعهد المصرفي في تنظيم الندوة ونجاحها.
 
وأعلن الدكتور عاطف محمد أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة والمعهد المصرفي المصرى.
 
 

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