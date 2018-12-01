الاثنين.. عروض الصوت والضوء مجانا للايتام وذوى الاحتياجات بالاقصر

ومن المقرر أن يتم دعوة كافة الأطفال الأيتام والمعاقين والمسنين والقائمين على جمعيات ودور الرعاية الخاصة بهم لحضور عرض خاص للصوت والضوء مجاناً، وكذلك عروض إضافية باللغة العربية مجانية فى منطقة الصوت والضوء بمعابد الكرنك، ومن المقرر أن يتم توفير خدمة الكراسى المتحركة مجاناً فى عروض الصوت والضوء حتي يتمكن رواد عروض الصوت والضوء من ذوى الاحتياجات الخاصة حضور العروض.