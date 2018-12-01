video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:24 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
إضافة تعليق

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، قرار النائب العام بإحالة 11 متهما فى حادث كنيسة مارمينا للمحاكمة الجنائية.

وزير التعليم: الرئيس طالب بـ100 مدرسة يابانية وسيتم الانتهاء من 65 متبقية

1

النائب العام يأمر بإحالة 11 متهما فى حادث كنيسة مارمينا للمحاكمة الجنائية

2

وزارة التخطيط تعلن بدء عمل صندوق مصر السيادى فى الربع الأول من 2019

3

متاجر فرنسا تغلق أبوابها بسبب أعمال العنف والنهب والحرائق تشعل الشانزلزيه

4

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

5

وكيل محافظ البنك المركزى: إطلاق رخصة القبول الرقمى للبنوك نهاية ديسمبر

6

غدا طقس لطيف بكافة الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 21

7

الدستورية ترفض الطعن على مادة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن أعضاء النيابة

8

وزير النقل: ازدواج خط المناشى ووصلة جديدة لربطه بميناء 6 أكتوبر الجاف

9

تقارير: الكاف يحدد 6 ديسمبر للتحقيق مع مهدى عبيد حكم مباراة الأهلى والترجى

10

إضافة تعليق

اليوم السابع بلس

اخبار مصر

مصر اليوم

اخبار مصر اليوم

الأهلى

وزارة التعلم

قانون الإجراءات الجنائية




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة