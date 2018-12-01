اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، قرار النائب العام بإحالة 11 متهما فى حادث كنيسة مارمينا للمحاكمة الجنائية.

وزير التعليم: الرئيس طالب بـ100 مدرسة يابانية وسيتم الانتهاء من 65 متبقية

النائب العام يأمر بإحالة 11 متهما فى حادث كنيسة مارمينا للمحاكمة الجنائية

وزارة التخطيط تعلن بدء عمل صندوق مصر السيادى فى الربع الأول من 2019

متاجر فرنسا تغلق أبوابها بسبب أعمال العنف والنهب والحرائق تشعل الشانزلزيه

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

وكيل محافظ البنك المركزى: إطلاق رخصة القبول الرقمى للبنوك نهاية ديسمبر

غدا طقس لطيف بكافة الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 21

الدستورية ترفض الطعن على مادة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن أعضاء النيابة

وزير النقل: ازدواج خط المناشى ووصلة جديدة لربطه بميناء 6 أكتوبر الجاف