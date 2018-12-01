إنفوجراف.. 13 خدمة توفرها بوابة الحكومة بقطاعى الأحوال المدنية والكهرباء

كتب محمد عبد العظيم

فى إطار تسهيل الإجراءات وإيضاح الخدمات التى تقدمها بوابة الحكومة المصرية للمواطنين، عرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بعض الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة والتى تتم بالتعاون مع الوزارات الأخرى فى الحكومة.





وقدمت وزارة التخطيط، فى إنفوجراف، شرحًا مبسطًا للخدمات التى تقدمها بوابة الحكومة المصرية بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، والتى جاء منها طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد ميلاد مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد زواج مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد وفاة مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد عائلى مميكن ثانى مرة، وطلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى، وتجهيز القيد العائلى لأول مرة.

ومن الخدمات التى تقدمها البوابة بالتعاون مع وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك والشركة القابضة لكهرباء مصر، جاءت الخدمات التالية: حساب استهلاك الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباْ، ودفع فواتير الكهرباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وخدمات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.