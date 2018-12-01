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إقبال كثيف من المحافظات على ملتقى التوظيف بالعاشر من رمضان

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:05 ص
إقبال كثيف من المحافظات على ملتقى التوظيف بالعاشر من رمضان ملتقى التوظيف
كتبت منال العيسوى
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شهدت مدينة العاشر من رمضان توافد مكثف للشباب من مختلف محافظات مصر وخاصة بمحافظة الشرقية على ملتقى التوظيف المنعقد حاليا تحت رعاية وزارة القوى العاملة واتحاد المستثمرين وحزب مستقبل وطن والذى يوفر أكثر من 10ٱلاف فرصة عمل داخل 60 شركة.

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام، وكيميائي، وعمال إنتاج، ونساجين، ومندوبين مبيعات، ومحاسب، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.

وأكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال زيارته الأولى بمدينة العاشر من رمضان أن العمال دائما سيظلون يد العمل والإنتاج.

وقال المراغى خلال كلمته ملتقى التوظيف المنعقد البوم السبت بدوار العاشر من رمضان بحضور وزير القوى العاملة المهندس محمد سعفان، ومحافظ الشرقية إن هناك 17 ملتقى توظيفى وهى السابقة الاولى، مطالبا الشباب بتغير ثقافة العمل.

ووجه الجبالى موجها حديثه للشباب للدخول فى العمل بقطاع الخاص مطالبا القائمين على للملتقى بمراعاة نسبة ال5% للمعاقين.

 

 

 


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